Hamburg-Wahl: SPD siegessicher

Bei der Wahl in der zweitgrößten deutschen Stadt morgen, Sonntag, kann die SPD mit einem schönen Erfolg rechnen. Laut allen Umfragen hat ihr amtierender Bürgermeister Olaf Scholz gute Chancen, die absolute Mehrheit zu verteidigen. Ansonsten stünden wohl die Grünen für eine Koalition bereit, trotz der Differenzen um die Elb-Vertiefung für Groß-Containerschiffe.

Scholz hat in den vergangenen vier Jahren die 1,8-Millionen-Stadt politisch zur Ruhe gebracht und anerkannt effizient und geräuschlos regiert. Der Exponent des Realo-Flügels gewänne mit einem Erfolg auch in der Bundes-SPD an Einfluss. Er gilt als Gegengewicht zu SPD-Chef Sigmar Gabriel, der erst jetzt die Partei von seinem früheren Linkskurs in die Mitte zu führen versucht.