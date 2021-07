Haftbefehl gegen Spitzenpolitiker in China

Früher hatte Zhou Yongkang als Chef des nationalen Ölkonzerns CNPC an der Spitze der Ölindustrie gestanden und ein umfangreiches Netz von Beziehungen aufgebaut, das sein Familienclan nutzte, um ein riesiges Vermögen anzuhäufen. Im Zuge der Ermittlungen sind bereits seine Frau, seine beiden Söhne sowie deren Geschäftsfreunde in Haft genommen worden, die Milliardengeschäfte gemacht haben.

Mit der eingeleiteten strafrechtlichen Verfolgung von Zhou Yongkang demonstriert die neue Führung um Xi Jinping ihre Geschlossenheit. Es ist auch ein Signal an andere chinesische Spitzenpolitiker, dass die neue Parteispitze inzwischen mächtig genug ist, um jeden zu stürzen, egal wie einflussreich er auch sein mag. Seit seinem Machtantritt Ende 2012 hat Xi Jinping seine Macht konsolidiert und einen bisher beispiellosen Kampf gegen Korruption eingeleitet.

Es gibt Spekulationen, ob die Korruptionskampagne nicht vor allem dazu dient, seine Gegner in der Partei auszuschalten, und ein Zeichen für einen Machtkampf in der Partei ist. Xi Jinping will sowohl gegen " Tiger" wie "Fliegen" vorgehen, also gegen hohe wie einfache Funktionäre gleichermaßen, womit er bei der breiten Masse des Volkes punktet. Da Zhou Yongkang aber zu den ganz großen " Tigern" gehört, war lange spekuliert worden, ob er auch vor Gericht gestellt wird.