Gülen-Anhänger behauptet: Erdogan wusste von Putsch

Ercan Karakoyun, ein Anhänger des Predigers Fethullah Gülen, wirft dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan vor, vom Putsch vom 15. Juli des Vorjahres gewusst zu haben.

"Erdogan wusste vom Putsch und hat ihn nicht verhindert, sondern versucht, die Situation für sich zu gewinnen. Ich glaube, dass er den Tod von 250 Menschen in Kauf genommen hat, um seine Macht zu sichern", erklärte Karakoyun in einem Interview mit der Presse (Samstagsausgabe).

Der Vorsitzende der Gülen-nahen Stiftung Dialog und Bildung in Berlin bestritt vehement die Behauptung der türkischen Regierung, seine Bewegung sei für den gescheiterten Putschversuch verantwortlich. Entsprechende Geständnisse nach der Putschnacht halte er nicht für glaubwürdig. Sie seien unter Gewalt und Folter entstanden.

"Im Militär gibt es unterschiedliche Gruppen, die gegen Erdogan sind und die in irgendeiner Form mitgemacht haben: Kemalisten, Nationalisten, Kurden usw. Und auch einzelne Leute aus der (Gülen-) Bewegung, individuelle Beteiligung kann man nicht ausschließen. Aber die Hizmet-Bewegung und Fethullah Gülen schließen eine Beteiligung aus, was von vielen Geheimdiensten auch bestätigt wurde", betonte Karakoyun.

Karakoyun räumte ein, dass sich die früher mit Erdogan verbündete Gülen-Bewegung nicht kritisch genug mit dessen Vergangenheit auseinandergesetzt habe, bevor man gemeinsame Sache gemacht habe. "Ich glaube, die Menschen in der Bewegung waren naiv. Zunächst waren sie wohl misstrauisch, aber die Befürchtungen haben sich in den ersten Jahren nicht bestätigt", so Karakoyun.

Kritik an der Gülen-Bewegung wegen ihrer intransparenten Geschichte und des Vorwurfs strenger Hierarchie und Religiosität wies Karakoyun zurück. "Ich glaube, dass es in der Hizmet-Bewegung vor allem zwei Ziele gibt. Im Sinne der muslimischen Mystiker setzen wir uns für Weltfrieden, Toleranz und universelle Werte ein, für die Vereinbarkeit von Islam und Demokratie, für die Gleichstellung von Mann und Frau, für eine zeitgemäße Interpretation des Koran. Das zweite Ziel ist, dieses Islamverständnis innerhalb der Community zu verbreiten", erklärte der frühere Juso-Politiker und Stipendiat der sozialdemokratischen Friedrich-Ebert-Stiftung.