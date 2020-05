Gegensätzliche Reaktionen auf Iran-Deal

Für US-Präsident Barack Obama ist das Übereinkommen ein "wichtiger erster Schritt" in Richtung einer umfassenden Lösung. Es gebe bis dahin jedoch noch enorme Schwierigkeiten zu überwinden. In einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache im Weißen Haus versicherte der US-Präsident, die erzielte Einigung werde die sichtbarste Barriere für den Weg der Islamischen Republik zur Atombombe bilden. So werde der Iran nicht mehr die neue Generation der Zentrifugen zur Urananreicherung einsetzen können. Zugleich rief Obama den US-Kongress auf, keine neuen Sanktionen gegen den Iran anzustreben. Zum ersten Mal in fast einem Jahrzehnt werde das iranische Nuklearprogramm eingefroren und in Schlüsselteilen sogar zurückgefahren, unterstrich Obama. Im Gegenzug gebe es für den Iran "mäßige" Erleichterungen bei den Sanktionen.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat das Abkommen als Sieg für beide Seiten gelobt. "Niemand hat verloren, alle haben gewonnen", sagte Lawrow am Sonntag.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Einigung als "historischen Fehler"" verurteilt. "Heute ist die Welt zu einem sehr viel gefährlicheren Ort geworden, weil das gefährlichste Regime der Welt dem Besitz der gefährlichsten Waffe der Welt entscheidend nähergekommen ist", sagte Netanyahu nach Angaben seines Sprechers am Sonntag.

Die syrische Regierung hat die Vereinbarung als "historische Einigung" bezeichnet. Dieser Kompromiss diene nicht nur den Interessen des iranischen Volkes, sondern er zeige auch, dass "politische Lösungen für die Konflikte dieser Region der richtige Weg sind", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur SANA am Samstag das Außenministerium.

Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton sagte, das Abkommen schaffe Zeit und Spielraum für weitere Verhandlungen, um den Konflikt zu beenden.

Der französischer Außenminister Laurent Fabius bezeichnete es als einen wichtigen Schritt, um Sicherheit und Frieden zu gewährleisten. Es komme nun aber vor allem darauf an, dass die Umsetzung genau überwacht werde.

Der britische Außenminister William Hague hat die Übereinkunft als "gute Nachricht für die Welt" bezeichnet. "Ein wichtiges und ermutigendes Übereinkommen als erster Schritt mit dem Iran", schrieb Hague auf Twitter. "Das Nuklearprogramm wird in den nächsten sechs Monaten nicht weitergehen, Teile werden zurückgefahren", so Hague weiter. "Diese Vereinbarung zeigt, dass es möglich ist, mit dem Iran zu arbeiten und mit Diplomatie schwierige Probleme zu lösen", betonte der britische Außenminister.

Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle sprach von einem Wendepunkt. "Wir sind unserem Ziel, eine atomare Bewaffnung Irans zu verhindern, einen entscheidenden Schritt nähergekommen."

Das Übergangsabkommen sei "ein Sieg der Vernunft und des guten Willens", sagte Bundespräsident Heinz Fischer. Nun müsse "volle Aufmerksamkeit auf die Umsetzung des Verhandlungsergebnisses gelegt werden".

Für Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger ( ÖVP) ist die Sonntagfrüh bei den Atomverhandlungen in Genf erzielte Einigung "ein ermutigendes Signal, das in die richtige Richtung weist". Zum ersten Mal seit langem bestehe "die Hoffnung, dass wir den jahrelangen Konflikt mit dem Iran friedlich beilegen und die massiven Zweifel an seinem Atomprogramm ausräumen können", so der Außenminister.