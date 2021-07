Warum wählen die Briten immer donnerstags?

Warum wählen die Briten immer am Donnerstag?

Seit mehr als 80 Jahren wird in Großbritannien traditionell donnerstags gewählt. Warum, weiß niemand so genau. Eine Theorie lautet, dass Arbeiter am Freitag immer ihren Lohn bekamen und danach lieber in ein Pub gingen als ins Wahllokal. Bei Wahlen am Sonntag hätten Geistliche in ihren Predigten Einfluss auf die Wähler nehmen können.

Aber freilich gibt es keine Regel ohne Ausnahme: In den Siebzigern wurden Wahlen wegen wichtiger Fußballspiele auch schon einmal auf einen Mittwoch verlegt. Aber der Fixed-term Parliaments Act 2011 sieht vor, dass Parlamentswahlen am ersten Donnerstag im Mai im fünften Jahre nach der vorherigen Parlamentswahl stattzufinden haben. Weil zwischen Auflösung des Parlaments (siehe Frage "Warum wählen die Briten eigentlich schon 2017?") laut Electoral Registration and Administration Act 25 Tage vergehen müssen, findet die Wahl im Juni statt.

Was passiert nach der Wahl?

Die neu oder wieder gewählten Abgeordneten werden das erste Mal am 12. Juni im Palace of Westminster zusammenkommen, um die erste Sitzung des neuen Parlaments abzuhalten. Wer das Amt des Premierministers bekleidet, entscheidet allerdings nicht das Unterhaus, sondern allein die Queen. Es gilt jedoch die ungeschriebene Regel, dass es der oder die Vorsitzende der Partei sein wird, die die meisten Unterhaussitze innehat.

Wenn die Partei die Absolute hat, regiert sie alleine. Wenn nicht, muss eine Koalition geschmiedet werden und die vorherige Regierungsmannschaft bleibt weiterhin im Amt. Diese Zeit wird auch als "hung Parliament" bezeichnet, weil eine neue Mehrheit im Parlament gesucht wird – um die alte abzulösen.