Wieso die britische Schatzkanzlerin in der Bredouille ist

Sie war eine Idealbesetzung, lobte Premier Keir Starmer : Eine ehemalige Ökonomin der Bank of England, eine erfolgreiche Absolventin der Universität Oxford, sogar eine Junior-Schachmeisterin.

Der erboste Pensionistenverband demonstrierte in der Downing Street einmal mehr gegen den gestrichenen Heizkostenzuschuss. Und die Supermarktkette Sainsbury’s kündigte an, 3.000 Mitarbeiter zu kündigen - die von Reeves verordneten zusätzlichen Sozialversicherungsabgaben seien sonst nicht tragbar.

Dass die Erbschaftssteuer nur Bauern mit einem Vermögen über einer Million betrifft, der Heizkostenzuschuss nur jenen gestrichen wurde, die keine Sozialleistungen empfangen und Sainsbury’s im vergangenen Halbjahr mit 430 Millionen Euro Profit eine fünfprozentige Steigerung einfahren konnte, ging in der Debatte oft unter.

Das Urteil der Briten scheint gefallen zu sein: Laut einer Ipsos-Umfrage stehen nur mehr 16 Prozent hinter ihr; 46 Prozent bewerten ihre Arbeit negativ.

"Hat sich Sache schwer gemacht"

Für Politikprofessor Tim Bale von der Queen Mary Universität sind die schlechten Beliebtheitswerte keine Überraschung: „Es gibt immer eine Menge – gelegentlich unangebrachter – Sympathie für ältere Menschen. In der Landwirtschaft und in der Wirtschaft hat sie es mit einigen der am besten organisierten Interessengruppen im Vereinigten Königreich zu tun.“

Doch Rachel Reeves habe sich die Sache unnötig schwer gemacht: „Weil sie vor der Wahl Steuererhöhungen ausgeschlossen hat. Und sie scheint taub für Vorschläge, dass der Staat die Steuerlast vom Einkommen auf das Vermögen verlagern muss.“