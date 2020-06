Groß-Demo gegen Erdogan in Köln

Am späten Nachmittag hatte der türkische Premier dann seinen großen Auftritt vor rund 15.000 Anhänger in der Lanxess-Arena, die am rechten Rheinufer liegt. Seine Fans stimmten wahre Lobeshymnen an: „Die Türkei fühlt sich mit dir geehrt.“ Dann wurde aus dem Koran rezitiert, ehe der polternde Politiker loslegte. Ein Teil der deutschen Medien habe versucht, das Grubenunglück für sich auszuschlachten und die türkische Regierung beleidigt. Die Menge jubelte.

Offizieller Anlass der Rede war das zehnjährige Bestehen der Union Europäisch-Türkischer Demokraten, die von der Regierungspartei AK-Partei unterstützt wird. Inoffiziell handelte es sich um eine Wahlveranstaltung in eigener Sache: Im August finden in der Türkei Präsidentenwahlen statt, bei denen Erdogan wohl selbst kandidieren wird. Und erstmals sind die rund 1,5 Millionen türkischen Wähler in Deutschland berechtigt, auch in der Bundesrepublik ihre Stimme abzugeben – früher mussten sie dafür in die Türkei reisen.

Der Auftritt des Premiers hatte in Deutschland bereits im Vorfeld für Kritik gesorgt. Köln SPD-Oberbürgermeister Jürgen Roters sprach von einer „gewissen Provokation nach dem schweren Grubenunglück und vor dem Hintergrund von gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Türkei“. Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) hatte ihren Amtskollegen zur Zurückhaltung aufgefordert.

Die Bundesbürger lehnen laut einer Umfrage den Erdogan-Besuch mehrheitlich ab: 69 Prozent hielten ihn für „unangemessen“. Noch vernichtender fällt das Urteil über den Zustand der jetzigen Türkei aus. 81 Prozent gaben an, dass das Land kein demokratischer Staat sei. Nur zwölf Prozent sind für einen EU-Beitritt der Türkei, 77 Prozent sind dagegen. Elf Prozent plädieren überhaupt dafür, die Beziehungen zu Ankara abzubrechen.