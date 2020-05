Griechische Tragödie lähmt G-20-Treffen

Cannes do - oder Cannes not do?, witzelte die britische Financial Times über das Treffen der Staats- und Regierungschefs der zwanzig führenden Industrie- und Schwellenländer (G-20).

Bei dem Treffen im südfranzösischen Nobelort Cannes steht die Entwicklung der Weltwirtschaft im Mittelpunkt. Der Gipfel soll aber auch Antworten über eine Reform des internationalen Währungssystems und eine weitere Regulierung der Finanzmärkte, etwa durch eine weltweite Finanztransaktionssteuer, geben. Doch die dramatischen Entwicklungen in Athen und die Sorgen um deren Auswirkungen werfen einen langen Schatten auf den Gipfel. Die Lösung der Euro-Krise hat Priorität.

Dauerthema bleibt die Ankurbelung der Wirtschaft: Auch im vierten Krisenjahr haben sich die Industrienationen immer noch nicht erholt. Das Wachstum schwächelt, die Arbeitslosigkeit stagniert oder steigt. Das Angst-Wort " Rezession" ist erstmals seit 2009 wieder aufgetaucht. Doch Geld für neue Konjunktur-Programme ist nicht vorhanden.

Besonders US-Präsident Barack Obama drängt zur Ankurbelung der Wirtschaft. Er weiß, dass ein schwaches Europa auch das US-Wachstum dämpft. Und ohne neues Wachstum - und neue Arbeitsplätze - ist seine Wiederwahl in einem Jahr stark gefährdet.



Einfacher wären Maßnahmen zur Regelung und Zügelung des Finanzsektors, der die Krise maßgeblich verursacht hat. Einig ist man sich, dass Großbanken mehr Rücklagen bilden müssen, um nicht erneut von den Steuerzahlern gerettet werden zu müssen. Die Finanzregulierung soll künftig aber über den Bereich der klassischen Banken hinausgehen und auch wild agierende "Schattenbanken" als auch die berüchtigten Hedgefonds stärker regulieren und kontrollieren.



Thematisiert werden aber auch die Ungleichgewichte bei den Wechselkursen und den Währungssystemen. Die Amerikaner und Europa werfen China seit längerem vor, den Yuan künstlich niedrig zu halten und sich so unfaire Handelsvorteile zu verschaffen.

Da bleibt kaum mehr Zeit, um über grundlegende Probleme wie die Rohstoff- und Nahrungsmittelsicherheit zu sprechen. Ob der Gipfel sich auf nachhaltige Lösungen einigen wird, ist derzeit offen. Das nächste Treffen der G-20 ist erst wieder im Juni 2012.