Reformplan kommt am Dienstag auf den Tisch

Derweil mehren sich die Berichte, wonach die Griechen ihre verbliebenen Guthaben verstärkt von den Banken abziehen: Laut Schätzung der US-Bank JPMorgan betrug der Kapitalabfluss in der vergangenen Woche rund drei Milliarden Euro – eine Steigerung um 50 Prozent im Vergleich zu den Vorwochen –, alleine am letzten Freitag soll Banken-Insidern zufolge eine Milliarde Euro abgezogen worden sein. In diesem Tempo, so heißt es, würde den griechischen Banken in den kommenden zwei Monate das Geld für neue Kredite ausgehen.