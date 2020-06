Syriza-Sieg heizt Debatte über EU-Sparpolitik an

Für die neue Regierung in Athen werden die Schulden kein Thema der ersten 100 Tage sein“, sagt der in Griechenland lebende und arbeitende deutsche Ökonom Jens Bastian zum KURIER. Von 2011 bis 2013 war der Wirtschaftsberater bei der Task Force der EU-Kommission zur Unterstützung der Reformen im Land tätig.

KURIER: Syriza schlägt vor, die Schuldenrückzahlung statt an den Primärüberschuss künftig ans griechische Wirtschaftswachstum zu koppeln. Was halten Sie davon?

Jens Bastian: Die Schulden und ein Schuldenschnitt waren Wahlkampfthema, haben aber nicht unbedingt Priorität, was die Entscheidungsfindung der ersten 100 Tage einer Syriza-Regierung betrifft. Wenn ein Primärüberschuss im Budget erzielt wird, will Syriza diesen in ausgewählte Bereiche der Realwirtschaft investieren, z.B. in Bildung, erneuerbare Energien, landwirtschaftliche Infrastruktur und Breitbandnetze. Weiters argumentiert Syriza, dass die Schuldenproblematik Griechenlands nicht isoliert von anderen Ländern wie Zypern, Irland, Spanien, Italien und Portugal betrachtet werden kann. Deswegen fordert Tsipras eine internationale Schuldenkonferenz.

Was wären die Prioritäten der neuen Regierung aus wirtschaftlicher Sicht?

Die sind von Syriza klar vorgegeben: Erhöhung des Mindestlohns, Wiedereinführung der 13. Rentenzahlung nach bestimmten sozialen Kategorien, Kurswechsel nach der einseitigen Fokussierung aufs Sparen. Stattdessen sollen neue Schwerpunkte in der Reformpolitik mit den europäischen Partnern ausgehandelt werden.

Das griechische Rettungsprogramm wird nicht nur in Griechenland kritisiert, sondern auch im Ausland...

Aber nicht zu unterschätzen ist – es hat ermöglicht, die staatliche Insolvenz Griechenlands zu vermeiden. Athen hat auch eine enorme Anstrengung unternommen, den Haushalt zu konsolidieren. 2013 und 2014 hat Griechenland einen Primärüberschuss erzielt. Das bedeutet, dass ein Staat in der Lage ist, seine laufenden Ausgaben – Auszahlung von Renten, Gehälter, Investitionen, usw. – aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Angesichts des Defizits, das in Griechenland noch 2010 existierte, ist das enorm. Das hat kein anderes Eurozone-Mitglied in so kurzer Zeit erreicht. Wenn der Schuldendienst für einen Augenblick herausgerechnet wird, ist Griechenland mittlerweile bereits in der Lage sich aus eigener Kraft zu finanzieren.

Syriza will gratis Strom und Subventionen für das Essen der Armen. Woher soll das Geld dafür kommen?

Diese Forderungen können nicht auf ein Mal umgesetzt werden. Ebenso ist die Finanzierung nicht nur von der Fähigkeit Griechenlands abhängig, eigene Mittel dafür zu generieren. Sondern man hängt auch in bestimmten Bereichen der Sozialpolitik von Entscheidungen und Zugeständnissen der europäischen Partner ab.

Wie sieht das Wahlergebnis aus wirtschaftlicher Sicht aus?

Es wird noch eine Weile dauern, bis für potenzielle ausländische Investoren erkennbar wird: In welche Richtung geht das jetzt? Was sind die neuen Prioritäten bei der Steuer- und Haushaltspolitik? Wie verhält sich die neue Regierung gegenüber den internationalen Kreditgebern? Welche Privatisierungsprojekte stehen an, oder werden gegebenenfalls revidiert?