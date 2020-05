Merkels Rückhalt bröckelt

Beim erwarteten Treffen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel mit dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras am Mittwochabend in Brüssel steht für sie mehr auf dem Spiel als bei ihren letzten ebenfalls schwierigen Verhandlungen zu G7 oder der Ukraine-Krise. Denn in der Griechenland-Rettung spricht der Bundestag ein entscheidendes Wort mit: Er muss deutsches Steuergeld für den reformresistenten Euro-Staat absegnen, die letzte Rate aus dem zweiten Hilfspaket sogar noch im Juni. Dagegen wächst der Widerstand in der Union, der im Extremfall sogar die Regierung Merkel bedroht.

Immer mehr Abgeordnete aus CDU und CSU äußern ihre Ablehnung weiterer Hilfen für Athen, wenn dessen links-rechte Regierung nicht die mit den Vorgängern vereinbarten Reformen umsetze. Das gilt auch für eine Übergangslösung bis zum Herbst und das weithin erwartete dritte Hilfspaket danach. Täglich berichten immer mehr Unionsabgeordnete über empörte Wähler, die griechische Belehrungen und Finten satt hätten und den Euro-Rauswurf Athens forderten.