Einkauf nur mit Kassazettel

Dieser Tage wird in Griechenland alles versteuert. Auch wenn man am Strand einen Liegestuhl oder einen Sonnenschirm für ein paar Stunden mieten will, müsse man einen Kassazettel bekommen. "Alles, was bezahlt wird, muss auch versteuert werden", sagt Eleni, eine Angestellte der griechischen Steuerfahndungsbehörde SDOE, zum KURIER.

Eleni ist nicht ihr echter Name. Den kann sie nicht einmal an ihre Wohnungstür schreiben. Die zierliche junge Frau hat auch eine Dienstwaffe zugewiesen bekommen, weil ihre ganze Abteilung ständig wegen der Untersuchungen über hinterzogene Steuer bedroht wird. Sie macht sich Sorgen, meint aber: "Die Arbeit muss getan werden, sie ist sehr wichtig."

Etwa 300 Menschen bei der SDOE fahnden nach Steuerverbrechern. Sie stehen unter der Verantwortung des Finanzministers. "Früher war unser Amt zu 95 Prozent korrupt. Jetzt sind wir so gut, wie wir sind, nur dank unseres jetzigen Leiters", meint Eleni. Viele der alten Angestellten haben entweder gekündigt oder sind in Frühpension gegangen. Man habe sie durch eine neue Generation ersetzt – die meisten Finanzpolizisten sind jetzt hoch motivierte Männer und Frauen in ihren 30er- und 40er-Jahren, mit Uni-Abschluss. Sie arbeiten hart, verdienen wenig – zwischen 1200 und 1400 Euro im Monat, doch sind sie nicht käuflich. Sie machen ihre Arbeit aus Überzeugung, einem Wunsch nach Ordnung, und – so ein Gefühl bekommt man, wenn man mit ihnen spricht – aus einer Art Rache an jenen, die für die wirtschaftliche Lage des Landes und das ruinierte Leben ihrer ganzen Generation verantwortlich sind.