Griechenland: Die Suche nach den Superreichen

Das Skifahren hatte es Stavros Niarchos angetan. Und so siedelte sich der milliardenschwere griechische Reeder in St. Moritz an, kaufte Luxushotels und Seilbahnen, mehrte sein Vermögen und vererbte seiner Familie ein riesiges Firmenimperium, von dem nur wenige Euro je an den griechischen Fiskus geflossen sein dürften. Bis heute gilt die weiter in der Schweiz ansässige Niarchos-Dynastie als eine der reichsten griechischen Familien. Allein das Vermögen von Familienoberhaupt Philip Niarchos (61) wird auf rund 2,2 Milliarden Euro geschätzt.

Mit seiner alten Heimat Griechenland bleibt der leidenschaftliche Kunstsammler – er soll angeblich die größte private Sammlung von Van-Gogh-Bildern besitzen – eng verbunden. Nirachos finanziert Kulturzentren, Stiftungen und wohltätige Einrichtungen. Nur die erhofften Steuermilliarden, mit denen die linke Regierung von SYRIZA-Chef Alexis Tsipras die gröbsten Löcher im griechischen Budget zukitten will, wird die Niarchos-Familie nicht überweisen. Denn wie die meisten Superreichen Griechenlands hat die alte Reederdynastie weder ihren Wohnort noch den Sitz ihrer Firmen in der alten Heimat. Sie wollen, wie der griechische Krimiautor Petros Makarios in einem Interview lästerte, "gute Griechen sein, aber geschäftlich nichts mit Griechenland zu tun haben".

