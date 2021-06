Gewerkschaft nimmt Mitterlehner ins Visier

"Als Minister ist Mitterlehner der oberste Vertreter der Behörde. Es ist meines Erachtens ein völlig falsches Signal, wenn er in seiner Funktion eine Unternehmerin verteidigt, die die gesetzlichen Regeln nicht einhält, während 50 andere Waxing-Studios in der Stadt die Regeln ganz selbstverständlich befolgen."

Warum droht Hebenstreit der Unternehmerin ihr nun auch die Gebietskrankenkasse "schicken"? Seine Antwort: Wagner habe erklärt, dass sie nach dem Hin und Her möglicherweise ihre Firma ganz schließen und die Mitarbeiterinnen auf selbstständiger Basis in den Studios beschäftigen könnte, sprich: Sie sollen sich in den Studios einmieten.

Das würde alle Bestimmungen für den Arbeitnehmerschutz überflüssig und irrelevant machen.

"Es klingt danach, als würde Wagner ein Modell mit Scheinselbstständigen anpeilen", sagt Hebenstreit zum KURIER. "Wenn sie das macht, hat sie mit uns als Arbeitnehmervertretern und mit der Gebietskrankenkasse ein Problem."

Das Wenn ist freilich das große Fragezeichen.

Denn noch weiß Wagner nicht, ob und wie sie überhaupt weitermacht.

"Es ist alles offen, wir schauen, wie wir weitermachen können. Ich finde es aber bemerkenswert, dass Herr Hebenstreit von vornherein davon ausgeht, dass ich in Zukunft gegen das Gesetz verstoßen werde."

Nachsatz: "Dass bei einem Selbstständigen-Modell natürlich die Gebietskrankenkasse ein wichtiger Ansprechpartner ist, um alles korrekt abzuwickeln, versteht sich von selbst."