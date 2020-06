Gesprächsstart für Freihandelszone EU–USA

Fast hätte die Empörung der EU-Staaten über das gigantische Ausmaß der Bespitzelung durch den amerikanische Geheimdienst NSA den Auftakt der seit Langem geplanten Gespräche verzögert. Frankreichs Regierung etwa hatte verlangt, den Auftakt der Verhandlungen mit Washington aufzuschieben – bis die USA sämtliche geforderte Informationen zu den Spionagevorwürfen geliefert hätten.

Doch es kommt anders: Wie geplant wird die EU-Kommission am Montag ihre Gespräche in Washington aufnehmen. Parallel dazu werden aber auch Arbeitsgruppen tagen, um die Datenaffäre aufzuklären.

Ziel des Abkommens ist ein transatlantisches Mammutprojekt für mehr Wohlstand und Arbeitsplätze sowohl in der EU als auch in den USA. Zwei Millionen neue Jobs, so die Hoffnungen, könnten durch die Schaffung der weltgrößten Freihandelszone entstehen. Gemeinsam stehen die größte Wirtschaftsmacht der Welt, die USA, und die EU für etwa die Hälfte des globalen Bruttosozialproduktes, 70 Prozent der weltweiten Finanzdienstleistungen und 60 Prozent der Forschung und Entwicklung.