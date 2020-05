Anzeichen für Einigung bei Iran-Atomgesprächen

Seit mehr als zehn Jahren sind die Fronten im Atomstreit mit dem Iran festgefahren, am Samstag rang man in Genf wieder einmal auf höchster politischer Ebene um einen Durchbruch. Zum den Verhandlungen der sogenannten 5+1-Gruppe – also der fünf fixen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates plus Deutschland – mit dem Iran waren eigens sämtliche Außenminister der beteiligten Länder angereist.

Für die meisten seit Langem umstrittenen Fragen zum Atomprogramm des Iran hat man in den vergangenen Wochen Lösungen gefunden. Seit die im Sommer in Teheran angetretene Regierung von Präsident Rohani versöhnlichere Töne anschlägt, zeigen sich auch EU und USA bereit, zumindest einen Teil der zuletzt massiv verschärften Wirtschaftssanktionen gegen den Iran aufzuheben.

Unverrückbar aber schienen die Gegensätze bis zuletzt in einigen entscheidenden Punkten: Die Urananreicherung durch den Iran und der Bau des Schwerwasserreaktors Arak, bei dessen Betrieb Plutonium entsteht, das auch zum Bau von Atombomben eingesetzt werden kann.