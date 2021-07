Geläutert? Trump unterstützt nun Kritiker

Eine aktuelle Umfrage sieht den Vorsprung von Hillary Clinton wieder schmelzen. Die Bewerberin der Demokraten kam in einer am Freitag veröffentlichten Erhebung von Reuters und des Instituts Ipsos auf 42 Prozent der Stimmen, Trump auf 39 Prozent. Dieser Rückgang von Clintons Vorsprung von acht auf drei Punkte in einer Woche steht in deutlichem Kontrast zur allgemeinen Wahrnehmung, dass Trump zuletzt in die Defensive geriet.