Gazastreifen: Erste Wahlen unter Hamas

Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas will das erste Mal seit mehr als einem Jahrzehnt im Gazastreifen Kommunalwahlen durchführen. In der aktuellen schwierigen Phase "hält die Bewegung es für notwendig und wichtig, Kommunalwahlen im Westjordanland und dem Gazastreifen abzuhalten", hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Hamas.