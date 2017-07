Nach dem Polizeieinsatz beim G20-Gipfel in Hamburg laufen nach offiziellen Angaben 35 Ermittlungsverfahren gegen Beamte. In 27 Fällen gehe es um Körperverletzung im Amt, sagte ein Sprecher der Hamburger Innenbehörde am Freitag. Zuvor hatte die Tageszeitung Die Welt darüber berichtet. Sieben der Ermittlungsverfahren wurden demnach vom Dezernat für interne Ermittlungen selbst angestoßen. Die übrigen seien durch Strafanzeigen von Dritten ins Rollen gekommen, so der Sprecher. Am Rande des Gipfels war es zu massiven Ausschreitungen gekommen.

Bürgermeister Scholz: "Polizeigewalt hat es nicht gegeben"

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz hat die Einsatzkräfte hingegen erneut vor Kritik in Schutz genommen und bestritten, dass es zu Übergriffen gegen Demonstranten gekommen ist. "Polizeigewalt hat es nicht gegeben, das ist eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise", sagte Scholz am Freitag in einem Interview des Norddeutschen Rundfunks. "Ich will ausdrücklich sagen: Es gab sehr besonnene, sehr mutige, sehr schwierige Einsätze der Polizei. Und die Polizei hat wirklich alles getan, was möglich gewesen ist."

Angeblich "Reichsbürger" und Linksextreme unter ausgesperrten Journalisten

Unter den vom G20-Gipfel kurzfristig ausgeschlossenen Journalisten sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums verurteilte linksextreme Straftäter und ein mutmaßlicher "Reichsbürger" gewesen. Manche der 32 Betroffenen seien etwa als Anführer sogenannter schwarzer Blöcke bei Demonstrationen aufgefallen, die sich "extrem gewalttätig" verhalten hätten, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Berlin. Über eine Person habe es "verdichtete Erkenntnisse" gegeben, dass sie zu den rechtsextremen "Reichsbürgern" gehöre. Darüber hatte zuvor der Tagesspiegel berichtet.

Bundespresseamt und Innenministerium stehen wegen des Ausschlusses der 32 Männer und Frauen unter Druck, die zunächst eine Zulassung für die Berichterstattung in Hamburg erhalten hatten und somit auch vom Bundeskriminalamt überprüft worden waren. Jeder Fall werde nun noch einmal genau geprüft, sagte der Sprecher. "Natürlich sollten idealerweise alle Erkenntnisse vorliegen, bevor es zur Akkreditierung kommt." Vorwürfen, dass die Betroffenen nicht über die Gründe informiert worden seien, gehe man ebenfalls nach.

Im Vorfeld des Gipfels sei keine Akkreditierungsanfrage wegen Sicherheitsbedenken abgelehnt worden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, der auch der Chef des Bundespresseamts ist. Am Donnerstagabend seien ihm zusätzliche Sicherheitsbedenken und eine Neubewertung der Gesamtlage zugetragen worden, die zu dem Ausschluss geführt hätten. Insgesamt waren rund 5100 Journalisten zugelassen. Seibert kündigte an, sich unter anderem mit Journalistenverbänden über das Thema auszutauschen.