Furcht vor Moskau treibt Schweden zur NATO

Björklund ist nicht der einzige in der Regierung von Premier Fredrik Reinfeldt, der über einen NATO-Beitritt nachdenkt. Der Chef der Christdemokratischen Partei, Göran Hägglund, verlangte kürzlich in der konservativen Zeitung Svenska Dagbladet die "Vor- und Nachteile der NATO-Mitgliedschaft" zu überprüfen. Auch das wird in Stockholm als klares Signal Richtung NATO gesehen.

In Brüsseler NATO-Kreisen registriert man aufmerksam diese neu entfachte sicherheitspolitische Debatte: "Wir wissen das ganz genau", sagte ein hoher Beamter des Nordatlantischen Bündnisses zum KURIER. Für die USA ist Schweden bereits ein "stiller Partner", drückte es schon vor Jahren ein US-Diplomat aus. Wie Österreich ist Schweden Mitglied des NATO-Programms "Partnership for Peace" (PfP). Die westliche Verteidigungsallianz überlegt derzeit, eine "PFP-de–luxe"-Mitgliedschaft aufzulegen. Schweden zählt schon zu den Fix­startern. In Norwegen findet derzeit noch bis Freitag ein groß angelegtes NATO-Manöver mit 16.000 Soldaten statt, darunter 1400 aus Schweden. Name des Manövers: "Cold Response" (Kalte Antwort).

Verteidigungsministerin Karen Enström, eine Marine-Offizierin (und wie Reinfeldt von der bürgerlich-konservativen Partei ), kommentiert Schwedens Teilnahme am Manöver gegenüber dem KURIER: "Cold Response ist eine Möglichkeit, eine engere Kooperation zwischen den teilnehmenden Ländern zu entwickeln, um dann effektiv zusammenzuarbeiten." Die Teilnahme an einem derart fortgeschrittenen Training "stärkt unsere Verteidigungskapazitäten".

Und eines ist für die Ministerin klar: "Im Lichte der Krim-Ereignisse werden wir Anpassungen unseres Verteidigungssystem vornehmen müssen." Welche diese sind, ließ sie offen. Auch Generalstabschef Sverker Göranson wollte KURIER-Fragen dazu nicht beantworten. Das sei Sache der Politik. Aber der Militär hat in der Vergangenheit mehrmals geklagt, dass sich Schweden im Fall der Fälle gerade einmal ein Woche selbst verteidigen könnte. Eine Erhöhung des Militärbudgets, das in den vergangenen Jahren mit der Einführung der Berufsarmee gekürzt wurde, wird verlangt.