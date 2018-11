„Frontalangriff“ auf österreichische Schulbücher

In der einflussreichen italienischen Tageszeitung La Stampa werden in einem Artikel schwere Vorwürfe gegenüber österreichischen Geschichtsbüchern für Mittelschulen erhoben. Das Risorgimento (der Kampf um Italiens Einheit) werde in ihnen umgeschrieben, so das Blatt. Zahlreiche Textpassagen würden sich wie Propaganda lesen und nicht den Tatsachen entsprechen.

So werde die Einigung Italiens als Aggressionskrieg dargestellt. Minderheiten seien in manchen Teilen Italiens „Verachtung und Bedrohung entgegengeschlagen“. Die italienischen Unabhängigkeitskämpfer Garibaldi, Mazzini und Cavour würden als rechtsextreme Nationalisten und Ehrgeizler dargestellt, deren Ziel es nicht gewesen sei, Italien zu einigen, sondern Österreich zu teilen.

Vom österreichischen Kaiser Franz Joseph werde stattdessen das Bild eines gütigen Globalisierungsfreundes gezeichnet und die Herrschaft der Habsburger in Oberitalien als Idylle geschildert. Aus italienischer Sicht werden all diese Ereignisse eher gegenteilig betrachtet.

Explizit genannt werden die Schulbücher „Netzwerk Geschichte“ und „VG3 Neu“ vom Bildungsverlag Lemberger, „Geschichte live“ vom Veritas-Verlag, „Geschichte schreiben“ vom Verlag Dorner sowie „Bausteine“ vom ÖBV.