Frauen setzen auf Hillary Clinton

Drei Monate in den USA sind vorüber. Es waren drei Monate on the road: Chicago, Indianapolis, die Partei-Conventions in Cleveland und Philadelphia, ein Abstecher für eine Story nach New York, danach San Francisco, Portland, Seattle, vier Wochen Los Angeles und schließlich über Santa Fe nach Colorado.

Dreizehn Wochen voll von neuen Begegnungen, voll von interessanten Lebensgeschichten. Zum Beispiel jene des 18-jährigen Serben aus Novi Sad. Er verließ seine Heimat, um in Los Angeles eine Kampfsport-Schule aufzumachen. "In Serbien gibt es keine Jobs", sagt er.

Oder der 31-jährige Franzose, der ebenfalls wegen mangelnder Jobaussichten emigrierte und nun in den USA bereits zwei Firmen und ein Haus besitzt: "In Frankreich hätte ich nie innerhalb von fünf Jahren ein Haus ersparen können", meint er.

Die USA gelten immer noch für viele als ein Land, in dem mehr möglich ist als in Europa. Der Grundeindruck von diesem Land ist – es ist ständig in Bewegung.

Jobs werden wie selbstverständlich gewechselt, viele gehen zwei Beschäftigungen nach oder mehr. Man zieht nomadenhaft günstigen Arbeits-Gelegenheiten nach, es ist schwer, jemanden zu finden, der nicht schon in mehreren Bundesstaaten gewohnt hätte.

Nicht einmal die Alten setzen sich zur Ruhe. Mike, ein pensionierter Geschichtelehrer, arbeitet als Fremdenführer. Kathleen, die pensionierte Uni-Lektorin, brieft noch mit 72 angehende Lehramts-Absolventen. Oder die entzückende Shana Greene aus Seattle. Sie ist 66 und voll engagiert, um Frauen in Entwicklungsländern zu helfen. Sie unterstützt Kenianerinnen beim Aufbau eigener Geschäfte und hilft ausgebeuteten Sex-Arbeiterinnen in Bangladesh, damit sie wieder ins Leben zurückfinden.