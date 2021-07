Frankreich: Sozialistischer Ex-Premier unterstützt Macron

Der frühere französische Ministerpräsident Manuel Valls will einem Zeitungsbericht zufolge bereits in der ersten Runde der Präsidentenwahl den unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron unterstützen und nicht den Bewerber seiner Sozialistischen Partei.

Valls werde die Wähler schon bald aufrufen, Macron die Stimme zu geben, zitierte "Le Parisien" einen Mitarbeiter aus Valls' Wahlkampfteam. Dies werde schon für die erste Runde am 23. April gelten, wenn auch der Sozialist Benoit Hamon antritt, und nicht erst für die Stichwahl am 7. Mai. Weder das Wahlkampfteam von Valls noch das von Macron waren zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen. Aus Valls' Umfeld verlautete jedoch, der Bericht gehe zu weit, der Ex-Premier habe sich noch nicht entschieden.

Der parteilose Macron und der Sozialist Hamon gehörten beide der Regierung unter dem scheidenden Präsidenten Francois Hollande an, die Valls als Ministerpräsident leitete. Bei der Vorwahl der Sozialisten für die Präsidentenwahl im Jänner war Valls dem Parteilinken Hamon unterlegen. Doch Hamon werden in Umfragen keine Chancen eingeräumt, in die Stichwahl zu kommen. Der linksliberale Ex-Wirtschaftsminister Macron dagegen liegt jüngsten Erhebungen zufolge vor dem Konservativen Francois Fillon und gewinnt demnach in der Stichwahl klar gegen die Vorsitzende des rechtsextreme Front National, Marine Le Pen.