Frankreich nimmt Kampf gegen Dschihad im Klassenzimmer auf

Stellenweise kam es aber auch zu einer ergreifenden Annäherung zwischen Schülern verschiedener Konfessionen. Dem Autor dieser Zeilen berichtete ein – jüdischer – Schüler eines Gymnasiums, das sich in Sichtweite des überfallenen koscheren Supermarkts befindet: Seine Klassenkameraden hätten große Anteilnahme gezeigt, auch jene, mit denen er zuvor nur schwer zurecht kam. Hunderte Schüler dieses berufsbildenden Gymnasiums hinterlegten Blumen vor dem jüdischen Supermarkt – "die Mehrheit meiner Mitschüler sind Muslime", so der Bursch, dessen Mutter oft in diesem Supermarkt einkaufen ging.

Freilich: Je mehr der Schock in den Hintergrund trat, desto mehr Schüler versteiften sich in sozialen Randvierteln auf Verschwörungstheorien, die sie aus dem Web bezogen. Es würde sich um ein "Komplott" handeln, um "die Muslime anzuschwärzen". Manchmal beklagten muslimische Eltern ihre Hilflosigkeit gegenüber der Haltung ihrer Kinder, in anderen Fällen wirkten die Eltern als Verfechter dieser Theorien.

Präsident François Hollande reagierte mit einem Plädoyer für mehr Strenge: Die Schule dürfe "keinen einzigen Vorfall" mehr dulden, bei dem "die Autorität, die Werte der Republik, die Gleichheit zwischen Mädchen und Burschen in Frage gestellt werden". In dieselbe Kerbe schlug die marokkanisch-stämmige Unterrichtsministerin Najat Vallaud-Belkacem: "Das Absingen der Marseillaise" (Nationalhymne) und der Respekt der Autorität an der Schule müssen ernst genommen werden". Die Ministerin präsentierte einen Maßnahmenkatalog, darunter eine Verstärkung des bereits bestehenden "Moral- und Bürgerunterrichts", mehr Beachtung für "Höflichkeitsregeln", Weiterbildung der Lehrer, um sie zu einer besseren Vermittlung der "Werte der säkularen Republik" zu befähigen. Dazu auch noch eine vage Empfehlung für "mehr soziale Durchmischung" und neue Fördermittel für "armutsgefährdete Kinder".