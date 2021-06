Komplizin womöglich in Türkei oder Syrien

Hayat Boumeddiene

Bild

Paris

Geiselnahme

Polizei

Unter Hochdruck fahndet französischenach der Lebensgefährtin des Attentäters Coulibalys,). Die 26-jährige Frau wird verdächtigt, Coulibalys Komplizin bei dem Mord an einer Polizistin am Donnerstag südlich vongewesen zu sein. Die Ermittler vermuten zudem, dass die junge Frau auch an derin dem Supermarkt am Freitag beteiligt war - allerdings wurde weder ihre Leiche entdeckt, noch befand sie sich unter den Verletzten. Tausende Beamte sind im Einsatz, um sie ausfindig zu machen. Diewarnt, die Gesuchte sei "bewaffnet und gefährlich".

Allerdings soll die gesuchte Partnerin von Coulibaly nach Angaben aus türkischen Sicherheitskreisen bereits am 2. Jänner in die Türkei eingereist sein. Damit stellt sich die Frage, ob sie tatsächlich an den Anschlägen beteiligt war. Hayat Boumeddiene halte sich "wahrscheinlich" inzwischen in Syrien auf. "Wir denken, sie war in Urfa eine Woche später, aber es gibt dafür keine Beweise. Die Verdächtige ist seither wahrscheinlich in Syrien", erfuhr AFP aus den Kreisen. Urfa ist die Hauptstadt der türkischen Provinz Sanliurfa im Südosten der Türkei.

Zuvor hatte bereits ein französischer Polizeivertreter der AFP gesagt, Boumeddiene sei schon "seit einer gewissen Zeit" in der Türkei. Nach Angaben aus türkischen Sicherheitskreisen führte offenbar Versagen der französischen Geheimdienste dazu, dass Boumeddiene in der Türkei nicht festgenommen wurde: Die Verdächtige sei nicht aufgehalten worden, weil die Behörden in Ankara aus Paris keine Hinweise auf die Gefährlichkeit der jungen Frau erhalten hätten. "Es gab keinen Austausch von Geheimdienstinformationen", andernfalls "hätten wir sie ausliefern können", sagte die Quelle.

Von Boumeddiene kursieren zwei Fotos. Eines der Bilder, das zuerst in der Zeitung Le Monde veröffentlicht wurde, zeigt eine verschleierte und mit einer Armbrust bewaffnete Frau: