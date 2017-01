Frankreich: Francois Fillon ist Kandidat der Konservativen

Francois Fillon ist am Samstag offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der französischen Konservativen gekürt worden. Vor mehr als 2500 Delegierten der Republikaner in Paris bekräftigte der Ex-Premier, an seinem Programm festhalten zu wollen.

Foto: APA/AFP/THOMAS SAMSON Der wirtschaftsliberale und wertkonservative Politiker hatte im November die Stichwahl der Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur deutlich gegen Ex-Premier Alain Juppé gewonnen.

Hollande tritt nicht mehr an

Laut Umfragen gilt es als wahrscheinlich, dass Fillon beide Runden der Präsidentschaftswahl im April und Mai für sich entscheidet. Er würde dann dem sozialistischen Staatschef Francois Hollande nachfolgen, der nicht wieder antritt.