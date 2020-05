FPÖ-Mann: Oslo und die Fristenlösung

Und wieder Werner Königshofer: Nachdem der Nationalratsabgeordnete der FPÖ zuletzt durch fragwürdige Ausdrücke (" Kanaken") und Aussagen auf seiner Facebook-Seite aufgefallen ist (er hat die Anschläge von Oslo der "islamistischen Gefahr in Europa" gegenübergestellt), legte der umstrittene Parlamentarier nun noch einmal nach: Auf seiner Homepage beklagt Königshofer, es sei "perfide, die Opfer dieser wahnsinnigen Bluttat für politische Zwecke zu instrumentalisieren".



Das Seltsame: Gleich im nächsten Absatz tut Königshofer dies selbst - und zwar auf drastische Art und Weise. Denn der Tiroler bringt die 76 Morde von Oslo und Utøya in einen Zusammenhang mit der Fristenlösung.



Königshofer wörtlich: "Im Angesicht dieser schrecklichen Ereignisse in Norwegen sollte man in ganz Europa einmal tiefgehender über den Wert des menschlichen Lebens nachdenken. Auch darüber, dass in Europa jedes Jahr Millionen ungeborener Kinder schon im Mutterleib getötet werden. Dieser millionenfache Kindesmord scheint für uns und unsere Gesellschaft schon zum täglichen Alltag zu gehören."