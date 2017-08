Der konservative US-Nachrichtensender Fox News wird erneut von Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen einen seiner Mitarbeiter belastet. Moderator Eric Bolling soll laut einem Bericht der Online-Zeitung Huffington Post vor mehreren Jahren Fotos männlicher Genitalien an zwei Kolleginnen geschickt haben.

Wie ein Sprecher des Senders am Samstag sagte, wurde Bolling während der Ermittlungen vom Dienst suspendiert. Der Moderator bestreitet die Vorwürfe. Sein Mandant "erinnert sich nicht an unangemessene Kommunikation und "glaubt nicht", dass er derartige Mitteilungen verschickt habe. Er werde seine rechtlichen Mittel ausschöpfen, um gegen "falsche und verleumderische Vorwürfe" vorzugehen, erklärte Bollings Anwalt.

Senderchef Roger Ailes bereits zurückgetreten

Der Zeitungsbericht zitiert eine Reihe anonymer Quellen in und außerhalb des Senders, der als ein Sprachrohr der US-Konservativen gilt und der meistgesehene Kabel-Nachrichtenkanal in den USA ist. Im vergangenen Jahr musste Senderchef Roger Ailes zurücktreten, nachdem mehrere Frauen ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten. Mitarbeiterinnen beklagten Medienberichten zufolge ein frauenfeindliches Klima in dem Sender.