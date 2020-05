Flüchtlingstragödie an Türkei-Grenze

Hintergrund: Tal Abjad wird vom IS kontrolliert, doch kurdische Kämpfer und Einheiten der Freien Syrischen Armee haben eine Offensive auf die strategisch wichtige Stadt gestartet, es gibt heftige Gefechte. Für den IS ist Tal Abjad das Einfallstor für den Nachschub an Dschihadisten, die über die Türkei einsickern. Dies wollen IS-Gegner nun unterbinden. Ankara wiederum wollte die Grenze zunächst deswegen nicht öffnen, weil es die Kurden verdächtigt, Arabisch- und Turkmenisch-Stämmige bewusst vertreiben wollen.

Allein in den vergangenen Tagen brachten sich laut Behördenangaben 16.000 Syrer in diesem Grenzabschnitt in die Türkei in Sicherheit. Insgesamt hat das Land am Bosporus knapp zwei Millionen Syrer aufgenommen und dafür umgerechnet 5,3 Milliarden Euro ausgegeben.