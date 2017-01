Der slowenische Premier Miro Cerar begründete die umstrittenen Pläne zur Grenzschließung mit ähnlichen Maßnahmen nördlich von Slowenien. "Die Länder nördlich von uns haben Grenzkontrollen verschärft und kündigen Grenzschließung an. Das könnte dazu führen, dass Slowenien bei einem neuen Zustrom zu einer Sackgasse wird, was die Sicherheitssituation im Land gefährden könnte", sagte Cerar am Montag.

Als das kleinste Land auf der Flüchtlingsroute ist Slowenien laut Cerar in einer spezifischen Situation: während im Norden die Grenzen geschlossen werden, gibt es von allen Seiten einen Zustrom von illegalen Migrationen. "Wir können es nicht zulassen, dass wir als ein Zwei-Millionen-Land deswegen zu einem sicherheitsgefährdeten Land werden", mahnte der Premier vor Journalisten.

Europarat rügt Slowenien

Daher sei es nötig, rechtzeitig Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit und das Funktionieren des Landes zu gewährleisten, betonte der Premier. Slowenien wird laut Cerar die Geflüchteten weiterhin human behandeln, gleichzeitig aber auch für die Sicherheit im Land sorgen. "Das ist meine primäre Aufgabe", sagte der Premier mit Blick auf Sicherheitsprobleme in anderen europäischen Ländern. Wenn Länder mit größeren Kapazitäten die Grenzen schließen, sei es klar, dass auch Slowenien für die Sicherheit seiner Bürger sorgen müsse, betonte er.

Diese Argumente hob der slowenische Regierungschef auch in einer Antwort auf die Rüge des Europarat-Generalsekretärs Thorbjörn Jagland hervor. Jagland mahnte vergangene Woche, dass die Pläne der slowenischen Regierung zur Änderung des Fremdengesetzes nicht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention konform seien.

"Die Absicht der Maßnahmen ist nicht die Verletzung der Menschenrechte, sondern ihr Schutz."

Cerar versicherte, dass die Gesetzeslösungen im Einklang mit dem internationalen Recht und der Verfassung sein werden. Er wies Befürchtungen zurück, dass die Maßnahmen das Recht auf Asyl suspendieren und kollektive Rückschiebungen ermöglichen würden. "Die Absicht der Maßnahmen ist nicht die Verletzung der Menschenrechte, sondern ihr Schutz", schrieb er in dem Brief an Jagland.

"Bei den überforderten Fähigkeiten unseres Landes könnte es dazu kommen, dass man nicht allen Migranten helfen könnte", mahnte Cerar. Slowenien werde es nicht zulassen, die Flüchtlinge nicht angemessen versorgen zu können, was in den jetzigen winterlichen Verhältnissen in einigen anderen Ländern der Fall sei, betonte der Premier.