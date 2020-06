Das Mittelmeer als riesiger Friedhof

Siebzehn Särge, darunter auch kleine weiße Kindersärge, stehen dicht nebeneinander im Hafen von Catania. Unter den Opfern des neuerlichen Flüchtlingsdramas, das sich zu Wochenbeginn, 160 Kilometer vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ereignet hatte, sind auch ein wenige Monate altes Baby und ein zweijähriges Mädchen. Ein achtjähriger Junge, dessen Mutter sich nicht aus dem untergehenden Boot retten konnte, bricht bei dem Anblick der Särge in Tränen aus.

"Es waren viele Frauen und Kinder an Bord", berichtet ein Überlebender. Unter den 207 Überlebenden des Schiffbruchs sind viele Eriträer, Somali und syrische Flüchtlingsfamilien. „Es ist nicht möglich zu sagen, wie viele Leute ertrunken sind“, erklärte Stefano Frumento, Kapitän des Militärschiffes, das sich an der Rettung beteiligte. „Mit Sicherheit dürften Dutzende Menschen ertrunken sein, als das Schiffswrack sank.“ Gespenstisch wirkt die Szene, als ein riesiges Luxus-Kreuzfahrtschiff in dem Moment am Kai anlegt und ein Leichenwagen-Konvoi die hölzernen Särge abtransportiert.

Viele Städte und Orte auf Sizilien befinden sich seit Monaten im Ausnahmezustand. Allein in der vergangenen Woche trafen 61 weitere somalische Kinder, die von der italienischen Marine aufgegriffen wurden, in Porto Empedocle ein. 400 Menschen gingen am Mittwoch in der westsizilianischen Hafenstadt Trapani an Land, wo die völlig überfüllten Einrichtungen niemanden mehr aufnehmen können.