Die EU-Kommission hat von den Mitgliedstaaten mehr und schnellere Abschiebungen verlangt. EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos stellte am Donnerstag in Brüssel einen Aktionsplan vor, "um die Rückkehrquoten wesentlich zu erhöhen". Er verlangt etwa die verstärkte Nutzung von Abschiebehaft und den raschen Abschluss von Rücknahmeabkommen mit Drittstaaten.

Zur Unterstützung will die Kommission dieses Jahr 200 Millionen Euro bereitstellen. Die zügige Rückführung nicht schutzbedürftiger Migranten sei "auch ein deutliches Signal, um zu verhindern, dass sich Menschen auf die gefährliche irreguläre Reise in die EU machen", erklärte Avramopoulos. Er verwies darauf, dass die Kommission mit ihrem Aktionsplan die Forderung der EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel in Malta von Anfang Februar umsetze, die Rückführungen zu intensivieren.

Foto: REUTERS/YVES HERMAN

Wiedereingliederungspakete für Rückkehrer

Die 200 Millionen Euro sollen demnach "für nationale Rückkehranstrengungen sowie für bestimmte gemeinsame europäische Rückkehr- und Wiedereingliederungsmaßnahmen zur Verfügung" gestellt werden, erklärte die Kommission. Sie forderte auch eine Verbesserung des Informationsaustausches zwischen den Mitgliedstaaten und EU-weit abgestimmte Wiedereingliederungspakete für Rückkehrer. "Derzeit wird nur rund ein Drittel der Menschen zurückgebracht, die den Bescheid erhalten, dass sie die EU verlassen müssen", sagte Avramopoulos zuvor der deutschen Welt (Donnerstag-Ausgabe).

Die EU-Grenzschutzbehörde soll bis Juni einen Mechanismus zur Finanzierung von Rückkehrflügen mit gewerblichen Airlines einreichten. Bis Oktober soll die Schulung der Behörden von Drittstaaten ausgeweitet werden. Mit Nigeria, Tunesien und Jordanien sollen rasch Rücknahmeabkommen abgeschlossen und die Zusammenarbeit mit Marokko und Algerien verstärkt werden.

Schließlich fordert die Kommission die EU-Regierungen zu einer "koordinierten und effektiven Nutzung der kollektiven Hebelwirkung" der Partnerschaftsabkommen mit Drittstaaten auf, um dort die Rücknahmebereitschaft zu erhöhen. Die Abkommen sehen unter anderem eine verstärkte finanzielle Unterstützung betroffener Länder in Afrika vor, wenn diese mit der EU in der Rücknahmefrage kooperieren.

Helfer sehen Scheinlösung

Es geht vor allem um Abschiebungen in nordafrikanische Staaten. Bereits zuvor hatte Avramopoulos in einem Interview mit dem Zeitungspool der deutschen Funke-Gruppe einen Abtausch von Entwicklungshilfe und anderen Unterstützungen mit der Übernahme von Flüchtlingen gefordert: "Sie wollen mehr Hilfe von Europa, also müssen sie uns auch helfen", so der EU-Kommissar in Richtung der infrage kommenden Länder.

Foto: APA/AFP/JOHN THYS Menschenrechtsorganisationen, Helfer und auf EU-Ebene vor allem die Grünen kritisieren das Forcieren von Abschiebungen weiterhin als menschenrechtlich fragwürdigen Schritt, der zudem in der Sache nichts bringe: In den Zielländern seien selbst die grundlegenden menschenrechtlichen Standards nicht erfüllt. Abgeschobene würden daher weitere Anläufe zur Flucht aus dem Elend unternehmen und, wenn sie noch in Europa sind, vor einer Abschiebung den Weg in die Illegalität wählen, was die Probleme noch vergrößern würde.

Scharfe Äußerungen von De Maiziere

Das Abschiebungsthema hat auch eine starke innenpolitische Tangente der jeweiligen EU-Mitgliedsländer und mit dem Wählerzuspruch zu rechten, rechtspopulistischen und rechtskonservativen Parteien zu tun. Auch in Österreich gab es bei entsprechenden gesetzlichen Vorstößen der Regierung - von der Reduktion der Familienbeihilfe für hierzulande arbeitende Menschen mit Kindern im Ausland bis zur jüngst beschlossenen Fremdenrechtsverschärfung - entsprechende Kritik der Opposition abseits der FPÖ. In Deutschland etwa, das heuer den Bundestag neu wählt, macht CDU-Innenminister Thomas de Maiziere mit zunehmend scharfen Äußerungen zu diesem Thema auf sich aufmerksam.

Foto: APA/dpa/Michael Kappeler Zuletzt wollte er etwa gar nicht leugnen, dass nach Afghanistan Abgeschobene dort zu Terroropfern der Taliban werden könnten. Trotzdem sah er die Abschiebungen als vertretbar an und begründete das damit, dass die abgeschobenen Menschen nicht das eigentliche Ziel der Terrorakte seien.

Merkel in Ägypten und Tunesien

Avramopoulos’ Aussagen und die EU-Präsentation der neuen Linie zum Thema Abschiebungen fallen zudem mit einem Besuch der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in Ägypten und Tunesien zusammen, bei dem es ebenfalls vor allem um die Übernahme von Flüchtlingen gehen soll. Nur in der Minderzahl der Fälle geht es dabei um Menschen, die tatsächlich aus diesen Ländern stammen, sondern für die diese Länder nur Zwischenstation waren.

Auch Merkel musste sich wie schon beim Flüchtlingsdeal mit der Türkei im Vorfeld der Reise Kritik daran gefallen lassen, dass sie bei dem Thema zur Kooperation mit fragwürdigen Partnern bereit sei. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnte etwa erst am Donnerstag, dass der Schutz der Grundrechte in Ägypten unter dem derzeitigen Machthaber Abdel Fattah al-Sisi noch weniger gewährleistet sei als unter dem Regime von Hosni Mubarak.

Nicht vollzogene Abschiebungen, obwohl das EU-Land dazu die Möglichkeit hätte, haben zudem nur zu einem geringen Teil mit den Problemstellungen der Fluchtbewegungen und Migrationsströme zu tun. In Österreich etwa wurden 2016 laut Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) 10.600 Menschen ohne Bleiberecht abgeschoben. Laut der offiziellen Asylstatistik des Innenministerium wurden im selben Zeitraum 12.557 Asylanträge rechtskräftig abgelehnt und 21.628 angenommen, weil Österreich zuständig war und ein Asylgrund vorlag.