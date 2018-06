Flüchtende zwischen Armee und Grenze eingeschlossen

Daraa am 15. Februar 2011. Zwei Jugendliche werden am Weg in die Schule von der Polizei kontrolliert. Um sich „bei denen da oben“ zu rächen, nehmen sie am nächsten Tag die Spraydose mit in die Schule. Sie sprühen, inspiriert von den Aufständen in Tunesien und Ägypten, „Du bist dran, Doktor“ an die Wand, ihren Präsidenten meinend, einen ausgebildeten Augenarzt. Sie werden wenig später festgenommen, festgehalten, gefoltert, wieder freigelassen. Im März gehen Eltern, Regierungsgegner und Reformbefürworter auf die Straße, um friedlich zu demonstrieren. Aber Bashar Assad, der Augenarzt, kennt kein Pardon. Die Sicherheitskräfte feuern mit echten Kugeln in die Menge. Dutzende Menschen sterben auch bei weiteren Protesten. Der Bürgerkrieg nimmt seither seinen Lauf.

In Daraa hat alles begonnen, die Region im Südwesten Syriens galt bis vor wenigen Tagen als die letzte Hochburg der Rebellen – die sich seit 2011 in mehr als Tausend Gruppen unterschiedlichster Ideologie aufgesplittert haben. In der vergangenen Woche startete das Assad-Regime die groß angelegte Daraa-Offensive. Mit massiven Luftschlägen zerstörten sie die Infrastruktur der Rebellenverbände, aber auch Wohngebiete und Krankenhäuser. Hunderttausenden blieb nichts anderes als die Flucht.