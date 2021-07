Filmte Breivik Massaker mit?

Der mutmaßliche Terrorattentäter von Norwegen, Anders Behring Breivik hat das Massaker auf der Ferien-Insel Utöya möglicherweise selbst mitgefilmt. Polizeistaatsanwalt Pal-Fredrik Hjort Kraby bestätigte gegenüber norwegischen Medien, dass mehrere Überlebende berichteten, dass Breivik eine Kamera bei sich gehabt habe. Außerdem habe der mutmaßliche Täter in seinem so genannten "Manifest" von einer Kamera geschrieben und die Bedeutung filmischer Dokumentation betont, so der Behördenvertreter.



Hjort Kraby sagte gegenüber der Tageszeitung Adresseavisen, die Polizei habe mehrere Hundert elektronische Aufnahmegeräte, darunter Handys und Kameras auf Utöya sichergestellt. Derzeit würden diese Geräte untersucht und das aufgenommene Material analysiert. Es sei aber noch keine Kamera gefunden worden, die ausdrücklich zeigt, wo der Verdächtige gewesen ist, oder die er selbst verwendet habe, zitierte die Zeitung den Polizeianwalt.