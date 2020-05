„Wenn wir Europa stärken, stärken wir uns selbst“

Der Rettungsschirm ESM sei nur der Beginn eines europäischen Schuldenmanagements, es müsse künftig gemeinsame Anleihen geben. Europas Wirtschaft könne nicht wachsen, wenn es massive Zinsspekulationen gibt, betont der Kanzler und weist auf die gegenseitige ökonomische Abhängigkeit der Staaten hin. Eine krisenfestere EU brauche einen Schuldentilgungsfonds, ein schlagkräftiges Bankeninsolvenzrecht und eine Einlagensicherung für Kunden.

Faymann streift auch den heiklen Punkt Steuern: Mehr Harmonisierung müsse es geben, Steuerhinterziehern gehöre der Garaus gemacht, die EU müsse hier mehr tun.

Wichtig ist ihm der Kampf gegen die dramatisch steigende Jugendarbeitslosigkeit. „Solange nicht jeder Junge Arbeit oder Ausbildung hat, solange ist die Krise nicht vorbei.“ 8,5 Millionen Jugendliche sind arbeitslos, insgesamt haben 28 Millionen in der EU keinen Job.

Erneut verlangt er die Rabatte der Länder abzuschaffen. Damit könnten eine Million 16- bis 17-Jähriger von der Straße in Jobs geholt werden. Nicht verwendete EU-Gelder sollten in Beschäftigungsprojekte fließen. „Frieden im heutigen Europa sichern heißt, den Jungen eine Perspektive geben.“ Eines Tages sollen die Menschen aus dem reichen Norden und dem ärmeren Süden sagen: In einer schwierigen Zeit waren Solidarität und Nächstenliebe stärker als Egoismus und Gier.“

Faymann bedankte sich für die Hilfe bei der Finanztransaktionssteuer (die Abgabe in elf Staaten wird am 21. Jänner beschlossen).

Kritik übt er an jenen EU-Politikern, deren Krisenstrategie nur eisernes Sparen sei. „Defizite begrenzen ist wichtig, aber Kaputtsparen ist schädlich.“ Budgetdisziplin müsse es in einer Wirtschafts- und Währungsunion natürlich geben.

Mehrmals wird die Rede mit Applaus bedacht, die Grünen freuen sich, dass Faymann die Atomkraft verteufelt und ebenso die „falsche Liberalisierung“, etwa des Wassers, anprangert.

Spontan meldet sich nach der Rede Kommissionspräsident José Manuel Barroso: „Das war ein starkes Statement, ein Versprechen für Europa.“ Er verweist auf die Sozialpartnerschaft für Wachstum, nicht nur in Österreich.

Etwas belastet ist die Atmosphäre durch die Probleme mit Großbritannien. Premier David Cameron war stummer Gast. Ärger gibt es wegen seines Widerstandes gegen das mehrjährige EU-Budget und seines Wunsches für ein Europa à la carte. „Nein“ ist die Antwort in der langen Debatte.