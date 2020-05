Faymann könnte Euro-Vorsitzender werden

Jean-Claude Juncker gibt auf: Nach acht Jahren an der Spitze der Euro-Gruppe legt Luxemburgs Premier das Amt zu Jahresende nieder. Die Suche nach einem Nachfolger ist voll im Gange, das Job-Profil klar: Regierungschef aus einem stabilen Euro-Land. Zum engen Favoriten-Kreis zählt Bundeskanzler Werner Faymann . Er ist „ernsthafter Kandidat“, heißt es in Berlin und Paris. Nachsatz: „Er muss dazu bereit sein.“ Gesprächspartner in Deutschland und Frankreich betonen, dass es auffällt, wie sehr sich Faymann in die EU-Materie vertieft. Zuletzt beim Budget-Gipfel gehörte er zu den wenigen Regierungschefs, die alle Zahlen und Argumente parat hatten.

Vom KURIER befragt, sagt Faymann: „Ich bin für den deutschen Finanzminister Schäuble.“ Viele sagen allerdings, dass die möglichen Kandidaten Wolfgang Schäuble und der französische Finanzminister Pierre Moscovici einander gegenseitig blockieren.

Sollte Faymann keine Ambition zeigen, ist auch der finnische Ministerpräsident Jyrki Katainen im Rennen. Sein Nachteil: Landsmann Olli Rehn ist EU-Währungskommissar. Auch Österreich mischt in der Euro-Gruppe mit: Thomas Wieser leitet die Euro-Workinggroup in Brüssel.

Im Gespräch ist auch der niederländische Regierungschef Mark Rutte, den Franzosen ist er aber zu Deutschland-affin. Den Euro-Job bekommt nur jener Kandidat, der von den EU-Granden Deutschland und Frankreich akzeptiert wird. Die Personalie wird beim EU-Gipfel nächste Woche Thema sein.

Viel wird derzeit über die Jugend geredet, heute, Mittwoch präsentiert Sozial-Kommissar László Andor die konkreten Pläne für eine Jugend-Beschäftigungsgarantie nach dem Vorbild Österreichs.