Faschismus-Vorwürfe: Polen will gegen Medienberichte vorgehen

Beim diesjährigen am 11. November von rechten Gruppierungen organisierten Unabhängigkeitsmarsch in Warschau wurden von einigen Teilnehmern Transparente mit rassistischen Botschaften gezeigt (der KURIER berichtete). Die Veranstalter stehen deswegen im Kreuzfeuer der Kritik: nationale und internationale Medien kritisierten den Marsch als faschistische Veranstaltung. Dagegen wollen sich jetzt offizielle Stellen zur Wehr setzen.

Stanisław Karczewski, Präsident des Senats, der zweiten Kammer des polnischen Parlaments, äußerte sich im polnischen Radio in der Sendung Sygnały dnia zur ausländischen Berichterstattung: "Es kann nicht zu einer Situation kommen, in der gesagt wird, dass in Polen Faschisten auf der Straße marschiert sind. Das ist eine Lüge, die man bekämpfen muss."