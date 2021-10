Explodierende Preise heizen Unmut der Türken an

Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wird immer größer und zeigt sich nun auch in sinkenden Umfragewerten: Die Regierungspartei von Präsident Recep Tayyip Erdoğan stürzt an die 30-Prozent Marke. Im Vergleich dazu: Bei den Parlamentswahlen 2018 holte die AKP 42,6 Prozent der Stimmen. Auch die Umfragewerte des Koalitionspartners, der nationalistischen MHP, gehen zurück.