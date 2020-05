Fritz Orter über das Leben ohne seine Frau

Die Widmung an meine Frau.

War der Tod Ihrer Frau wirklich der Hauptgrund, als Reporter aufzuhören?

Ja, so banal das klingt. Es ist, was es ist. Und damit muss man sich zurechtfinden … oder auch nicht.

Haben Sie dadurch etwas gelernt, von dem Sie sagen: "So geht trauern"?

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder man geht zugrunde, oder man fängt noch mal neu an. Ich habe mich fürs Letztere entschieden.

Wie funktioniert so ein Neubeginn?

Es ist ein Auf und Ab. Für mich war es die größte Tragödie meines Lebens, obwohl ich Tausende habe verrecken sehen. Die eigene Frau sterben zu sehen, ist etwas anderes. Bei den letzten Reisen für den ORF nach Syrien habe ich bemerkt: Ich werde schlecht. Ich war im Kopf woanders. Wenn ich Leichen gefilmt habe, habe ich meine Frau gesehen.

Sie waren 63, sind in Pension gegangen, wollten aber nicht "Pensionist" genannt werden. Warum?

Ein Journalist, so meine These, bleibt man bis zum letzten Seufzer. Aber was jetzt wegfällt, ist der Stress. Ich würde heute nicht mehr für 30 Sekunden "Zeit im Bild" irgendwo da draußen mein Leben riskieren.

Beklemmend fand ich im Buch die Stelle, an der Sie eine irakische Christin treffen, die nach Syrien geflohen ist und die der Krieg dort eingeholt hat.

Ja, die sagte zu mir: "Soll ich jetzt noch woanders hingehen? Der Tod ist überall gleich." Diese Frau hat mich sehr berührt. Sie hatte doch irgendwie recht, oder?

Ist der Tod tatsächlich überall gleich?

Im Krieg in Sarajewo war ich in diesem berühmten Holiday Inn einquartiert. Es lag an einer Kreuzung, und die Scharfschützen haben dort auf die Leute hinuntergeschossen. Die sind umgefallen wie die Fliegen. Einmal hab ich einen gefragt: "Wie kannst du da über die Straße gehen?" Er sagte: "Was soll’s? Entweder er trifft mich, oder er trifft mich nicht."

Woher kommt dieser Fatalismus?

Du bist hilflos, du kannst es nicht ändern, und dann wirst du gleichgültig. Für mich war das immer der Punkt, an dem ich gesagt habe: "Jetzt muss ich weg."

Woran haben Sie das bemerkt?

Ich habe mich immer an die Faustregel gehalten: Wenn dich Einheimische an die Front bringen und sagen "Hier darfst du nicht weitergehen", bleibst du stehen. Und dann kam manchmal der Kick: "Warum eigentlich nicht?" Da habe ich gewusst: Es ist Zeit, die Heimreise anzutreten. Man weiß, dass jedes Leben zu Ende geht, auch das eigene. Aber beschleunigen sollte man es nicht.