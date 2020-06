Der deutsche Kampf um Brüssel

Ohnehin wirkt der Wahlkampf wie in Watte: Die großkoalitionäre CDU und SPD wollen sich das Klima in Berlin durch diese Wahl nicht stören lassen. Nur die traditionell EU-kritischere CSU mäkelt an Schulz herum.

Deshalb wirbt auch die Union fast nur mit ihrer Krisen-gestählten Kanzlerin. Erst im Endspurt dieser Woche erschien ihr nationaler Spitzenkandidat David Mac Allister, der Ex-Ministerpräsident Niedersachens, auf den Plakaten. Der EU-weite konservative Kandidat für den Kommissionschef, der luxemburgische EU-Profi Jean-Claude Juncker, kommt auf ihnen gleich gar nicht vor.

Und auch die Kleinparteien geben sich weniger Mühe als sonst. Ausnahme ist die AfD. Ihr ist mit dem Verbot der Dreiprozent-Klausel durch das Verfassungsgericht der erste Einzug in ein Parlament sicher. Sie steht in den letzten Umfragen bei fünf bis sieben Prozent.

Ansonsten ist auch das Interesse der Bürger gering: Nur 28 Prozent kennen bisher Schulz und gar nur 20 Prozent Juncker. Zuletzt verlor die Union in Umfragen leicht auf 38 Prozent. Die SPD gewann leicht, fürchtet aber die geringe Wahlbeteiligung wie 2009, die ihr von ebenfalls 27 Prozent in Umfragen nur 20 am Wahlabend ließ. Das soll Schulz jetzt bremsen.