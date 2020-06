Luxemburg: Premier Juncker tritt zurück

Täglich verbrachte der Premier den Großteil seines Arbeitstages mit EU-Politik. „Für mich sind die europäischen Dinge so verwoben mit dem, was zu Hause geschieht, dass ich nicht anders kann“, sagte er dem KURIER in einem Interview. In seinem winzigen Büro am luxemburgischen Regierungssitz stapeln sich EU-Dokumente meterhoch, am Boden liegen internationale Zeitungen und Presseaussendungen. Juncker liest alles, ackert EU-Gesetze durch und macht sich handschriftliche Notizen. Dieses Detailwissen, die Mehrsprachigkeit, seine soziale und kommunikative Kompetenz sowie politische Intelligenz zeichnen ihn aus.

Viel hat er von seinem Vater Jos, einem Industriearbeiter und christdemokratischen Gewerkschafter, gelernt. „Man kann ja nicht 25 Jahre hinter einem Stahlwerk wohnen, ohne sich mit Politik zu beschäftigen. Der Vater hat die soziale Einstellung vorexerziert und meinen Umgang mit Menschen geprägt.“ Von klein auf nimmt er am politischen Leben teil. Fast alle seiner elf Geschwister sind Mitglieder der Christlich-Sozialen Volkspartei.