EU: Stadtpolitik zwischen Wien und Brüssel

Nicht selten, wenn Wohnungskrisen europäische Städte plagen, kommen Delegierte zu Michaela Kauer und fragen: „Wie macht Ihr das in Wien?“ Und auf ihre unverwechselbar kecke Art antwortet die Chefin des Verbindungsbüros der Stadt Wien in Brüssel dann: „Ganz einfach: Man nehme hundert Jahre Zeit und vor allem – verkaufe nie.“

Rezepte der Stadtpolitik hat sie nicht zu verteilen, Anregungen zur Zusammenarbeit schon. Wiens Erfolge im eben schon fast hundert Jahre lang praktizierten sozialen Wohnbau ließen sich nicht als Blaupause übertragen, meint Kauer, bestätigt aber: „Beim Thema Wohnen, angefangen vom Mieterschutz bis zur integrierten Stadtplanung, sind wir in Wien wirklich glaubwürdig.“

Was wie Werbung klingt, hat mit dem Job der 52-jährigen Wienerin aber wenig zu tun. Vielmehr geht es darum, Interessen der Stadt durchzusetzen. „Zwei Drittel der Bevölkerung Europas leben in Städten, der Großteil der Wirtschaftsleistung kommt aus Städten. Und trotzdem dürfen wir nicht mehr mitreden!“, ärgert sich die Verwaltungswissenschaftlerin.

Unter den rund 300 Büros europäischer Regionen haben auch fast alle EU-Hauptstädte Vertretungen in Brüssel. „Wir arbeiten eng zusammen“, schildert Kauer, „weil allein können wir nichts verhindern oder beeinflussen.“ „Den größten Blödsinn“ – die Privatisierung des öffentlichen Verkehrs – hätten die Städte gemeinsam gegen die EU-Kommission vor einigen Jahren unterbunden.

Die EU-Politik müsse besser auf Städte eingehen, verlangt die Chefin des Sieben-Personen-Teams im Wien-Haus. Etwa wenn es darum gehe, schneller und unkomplizierter an Förderungen zu kommen. „Wir Kommunalvertreter könnten ihnen sagen, wie es relativ einfach geht – wenn sie uns nur lassen würden.“ Und? Lässt die EU das zu? „Nein“, grinst sie. Aber das spornt sie nur an.

Seit bald zehn Jahren leitet Kauer die größte österreichische Landesvertretung in Brüssel – eine Stadt, die die ehemalige Wiener Bezirksrätin (Leopoldstadt) seit ihrer Kindheit liebt. Hier hat sie sechs Jahre lang Kindergarten und Volksschule besucht, ihr Vater arbeitete in Brüssel für eine europäische Jugendorganisation. Nach Österreichs EU-Betritt kam sie als Praktikantin zurück. Nach vielen Berufsjahren im Wohnbauressort in Wien verschlug es sie erneut nach Brüssel.