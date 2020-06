EU-Sanktionen: Putin streckt Fühler Richtung Türkei aus

Kreml-Chef Wladimir Putin absolvierte am Montag einen Besuch beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Im Mittelpunkt der Gespräche standen wirtschaftliche Fragen. So ging es unter anderem um russische Gaslieferungen an die Türkei. Insgesamt soll das bilaterale Handelsvolumen von umgerechnet rund 26,5 Milliarden Euro (2013) in den kommenden Jahren verdreifacht werden – und zwar jeweils pro Jahr. Das sagte Putin bereits im Vorfeld der Visite. Hintergrund der russischen Offensive in dem Schwarzmeer-Anrainerland: Die EU-Sanktionen, die Russland zwingen, neue Märkte zu erschließen beziehungsweise intensiver zu beackern.