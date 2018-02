EU-Parlament stößt europaweites Ende der Zeitumstellung an

Sommerzeit und Winterzeit - zweimal jährlich bringt eine Zeitumstellung unseren Schlafrhythmus durcheinander. Häufig ist das Gegenstand von Debatten, wirtschaftlich und gesundheitlich soll diese regelmäßige Versetzung der Uhrzeiger durchaus hinterfragenswert sein. Manche Staaten wollen diese Thematik nun angehen und entweder auf die Winter- oder Sommerzeit verzichten. Auf die Anregung dieser Mitgliedsstaaten nahm sich nun auch das EU-Parlament dieser Debatte an. Am Mittwoch wurde in Straßburg darüber abgestimmt.

Ist das eines dieser kleinlichen Gebiete, in dem die EU eigentlich nichts zu melden hat und wie oft beschworen, "mehr Subsidaritätsprinzip" nötig wäre? Prinzipiell ist die Zeitumstellung nämlich eine Frage der nationalen Gesetzgebung. Was man in Europa angesichts der Kleinstaatlerei und vieler grenzüberschreitender Aktivitäten aber gar nicht gebrauchen kann, ist ein Wirrwarr - würde also etwa Österreich, die Schweiz, Tschechien und Ungarn die Uhrzeit unterschiedlich handhaben.

Wie auch immer man die Frage nach Sinn und Unsinn der Zeitumstellung und die Präferenz für eine der beiden Zeiten für sich beantwortet: Die Zeitumstellung ist ein scheinbar kleines, wenn auch für viele Leute emotionales Thema, das sinnvollerweise trotzdem eine europäische Koordination und Vereinheitlichung benötigt.

Was im EU-Parlament am Donnerstag nun angenommen wurde, ist dann auch nicht mehr als das. Die Abgeordneten entschieden nicht darüber, ob es die Zeitumstellung zwei Mal im Jahr geben soll oder nicht, sondern ob die EU-Kommission sich dieses Themas annehmen und eine einheitliche Lösung mit den Mitgliedsstaaten entwickeln soll. Mit dabei im Antrag war praktisch eine Empfehlung, dass die Zeitumstellung bald der Vergangenheit angehören soll. Ob die Kommission folgt und ob es das Ende der Winter- oder Sommerzeit bedeuten würde, wird sich zeigen.

Sommerzeit erst seit dem 20. Jahrhundert

Die Sommerzeit gibt es in Österreich erst seit etwa hundert Jahren. Ihre Einführung wurde noch in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1916 beschlossen. Eine Vielzahl an Änderungen der Gesetzeslage in den folgenden Jahren folgte, die unterschiedlich Start- und Endtermine festlegten, 1920 schaffte man die Maßnahme wieder ab. Als Teil von Hitlerdeutschland kam die Sommerzeit zurück, einige Jahre nach dem Krieg endete sie wieder. Ab 1980 galt sie wieder. Seit dem EU-Beitritt 1995 folgt Österreich nun einfach der jeweiligen Richtlinie. Seither beginnt die Sommerzeit am letzten Sonntag im März und endet am letzten Sonntag im Oktober.

Als Gründe für die Einführung wurde immer wieder die Hoffnung auf Energiespar-Effekte eingebracht. Deshalb fielen Initiativen zur Einführung auch oft mit Kriegszeiten oder Energiekrisen zusammen. Die erhofften Effekte waren zahlreichen Studien zufolge dann aber schwer bis kaum nachzuweisen. Schon jetzt wurde die Sommerzeit auch an vielen Orten wieder abgeschafft: Etwa in Teilen der USA, Australiens und Kanadas oder auch in Russland, China und der Türkei. In zahlreichen Ländern der Welt wurde die Maßnahme überhaupt nie ausprobiert.