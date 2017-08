Die Europäische Union hat am Freitag weitere Sanktionen gegen Russland verhängt. Damit reagierte die EU auf die Lieferung von Siemens-Turbinen auf die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim. Die Sanktionen zielen auf drei russische Unternehmen und drei russische Staatsbürger ab. Das Vermögen der Betroffenen werde eingefroren, sie würden mit einem Einreiseverbot in die EU belegt.

Deutschland hatte im Juli vorgeschlagen, die Liste um vier weitere Russen und drei Firmen zu ergänzen, darunter auch das Unternehmen, das die Turbinen auf die Halbinsel ausgeliefert hatte. Die Gasturbinen waren von Siemens an Russland verkauft worden und entgegen der vertraglichen Vereinbarung auf die Krim weitergeleitet worden. Weil Russland wegen der Krim EU-Sanktionen unterliegt, dürfen europäische Unternehmen dort keine Geschäfte machen.

Jüngst verabschiedete schärfere US-Sanktionen gegen Russland stoßen in der EU hingegen auf heftige Kritik. Leidtragende der Strafmaßnahmen könnten nach EU-Einschätzung auch europäische Energie-Unternehmen sein. Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel hat die neuen Sanktionen der USA gegen Russland scharf kritisiert. "Die neue Rechtslage in den Vereinigten Staaten ist den Interessen Deutschlands und der EU diametral entgegengesetzt." Eine Aufspaltung der Verbündeten in ihrem Verhalten gegenüber Russland sei weder gut für die USA noch für Europa, so Gabriel.

Historisches Tief

Russland teilt die Einschätzung von US-Präsident Trump, dass die Beziehungen der beiden Länder auf einem historischen Tief sind. "Wir sind seiner Meinung", sagte Regierungssprecher Dmitri Peskow am Freitag auf die Frage nach Trumps Twitter-Eintrag dazu. Der US-Präsident macht den Kongress für die neue Krise mit Russland verantwortlich. Er hatte trotz Vorbehalten die vom Parlament geforderten zusätzlichen Sanktionen in Kraft gesetzt.