EU: Juncker warnt Orban vor "Scheidung"

Junckers Aussagen lassen sich so lesen: Es ist Zeit, die großen Themen anzupacken, anstatt – wie mit der deutschen Maut oder Orbans Gedanken zur Wiedereinführung der Todesstrafe – nationale Befindlichkeiten zwecks innenpolitischer Profilierung zu verhandeln. Und es ist – Stichwort: Griechenland – Zeit für eine Politik, die sich an der Realität, am Alltag der Menschen orientiert, anstatt sich in bürokratischen Details zu verheddern.

Und noch etwas klingt durch: Juncker ist kein Kommissionschef, der sich hinter den formalen Befugnissen seiner Behörde oder den fachlichen Zuständigkeiten seiner 27 Kommissare versteckt. Wenn er es für notwendig hält, dann spricht er ein Machtwort – im Vertrauen darauf, dass die Sache damit erst einmal erledigt ist.