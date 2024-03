2040 darf keine Gasheizung mehr brennen - auch in Österreich

Es ist eine Frage, die Hausbesitzer und Mieter gleichermaßen ratlos zurücklässt: Wie heizen wir in Zukunft unsere Wohnungen und Häuser, wenn Erdgas und Erdöl dafür nicht mehr zur Verfügung stehen? Die EU jedenfalls will dafür nicht nur eine Antwort liefern, sondern auch viel Fördergeld. Allerdings gibt Brüssel auch die Richtung vor – und das quasi ab sofort.

Richtlinie startklar

Vor allem Sozialdemokraten, Grüne und Liberale haben für ein klares Ja des EU-Parlaments am Dienstag in Straßburg gesorgt. Damit ist die Richtlinie zur „Energieeffizienz“ von Gebäuden startklar - und das zeigt sehr bald sichtbare Folgen, zuerst für die Politik in den EU-Staaten und dann für die Bürger. Bis Ende 2025 muss auch Österreich bei der EU-Kommission einen nationalen Fahrplan für die energetische Sanierung aller seiner Gebäude vorlegen, öffentlich wie privat, Wohnhäuser wie Büroblocks, oder Krankenhäuser. Ausgenommen sind nur historische öffentliche Gebäude – also etwa Museen oder Kirchen – landwirtschaftliche Anlagen – also auch Bauernhöfe – und militärische Einrichtungen.

Förderungen verboten

Jegliche Förderungen für Öl- oder Gasheizungen sind ab da verboten. Im Gegenzug müssen die Regierungen ihren Bürgern lückenlose Fördermodelle zur Sanierung ihrer Wohnungen und Häuser vorlegen.