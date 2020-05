EU-Budget spaltet SPÖ und ÖVP

Es ist nicht mehr nur ein Streit zwischen Michael Spindelegger und Othmar Karas, sondern einer zwischen der Regierung in Wien und Österreichs Vertretern in Brüssel. Thema ist das EU-Budget für die Jahre 2014 bis 2020. Die EU-Kommission plant, in diesem Zeitraum insgesamt 1028 Milliarden Euro auszugeben. Das entspricht einem Plus von fünf Prozent. Spindelegger kritisierte das als "inakzeptabel" in Zeiten, in denen alle EU-Länder sparen und ihre Haushalte in Ordnung bringen müssten.



Der ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Othmar Karas, hatte mit Spindeleggers Vorstoß keine Freude. Er warf seinem Parteichef im Sonntags-KURIER vor, Anti-EU-Populisten in die Hände zu spielen.