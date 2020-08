Eskalation der Proteste in Berlin: Hässliche Bilder und viele Fragen

Was den Mix aus Milieus jedenfalls eint, ist laut Experten das Narrativ, dass der „Volkswille“ umgesetzt werden muss. Es gäbe eine natürliche Ordnung, die vom „Bösen“ befreit werden müsse. Je nach Ideologie ist das dann die Regierung, Industrie oder eine vermeintliche jüdische Elite.

Es sind Erzählungen, die – wie man in Gesprächen am Samstag hörte –, bei vielen Menschen verfangen. Nach allgemeiner Kritik an den Maßnahmen, kam schnell der Hinweis, dass es dafür ja einen „Masterplan“ gebe. Sie – also die Demonstranten – würden friedlich für ihre Freiheit einstehen. Dass neben ihnen andere stehen, die Politiker einsperren wollen, war für einige kein Problem. „Die Maßnahmen betreffen ja alle“, sagte Timo aus Thüringen, danach gefragt, wie es ihm mit den rechtsextremen Teilnehmern gehe.