Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat die Abstimmung zur verfassunggebenden Versammlung in dem südamerikanischen Land als Erfolg gewertet. "Wir haben eine verfassunggebende Versammlung", sagte der Staatschef in der Nacht zum Montag (Ortszeit) in Caracas vor hunderten Anhängern. Es sei die "größte Abstimmung für die Revolution".

Mehr als acht Millionen Venezolaner hätten ihre Stimme abgegeben, das seien 41,5 Prozent der Wahlberechtigten, teilte die Chefin der Nationalen Wahlkommission, Tibisay Lucena, mit.

Die Opposition sprach von einem Wahlbetrug, da diese Zahl viel höher sei, als es den Tatsachen entspreche. Sie hatte die Wahl boykottiert und fürchtet den Umbau zu einer Diktatur. Schon Stunden vor der Bekanntgabe hatte der Präsident des Parlaments, der Oppositionelle Julio Borges, unter Verweis auf Informationen aus der Wahlbehörde mitgeteilt: "Der größte Wahlbetrug in unserer Geschichte. Lucena wird mehr als acht Millionen Stimmen verkünden, sie verdreifachen fast das wirkliche Resultat."

Foto: APA/AFP/FEDERICO PARRA

Unklarheit herrscht noch über die Opfer bei gewalttätigen Auseinandersetzungen, die die Wahl begeleitet haben. Während die Opposition von 15 Toten spricht, sehen die Sozialisten eine durch und durch friedliche Wahl.

Aus Sicht des Bürgermeisters von Caracas, Jorge Rodríguez, sind Berichte über gewaltsame Todesfälle komplett erfunden: "Das ist eine Lüge. (...) Es gab nicht einen Toten im Zusammenhang mit dem heutigen Wahlereignis." Für Empörung in sozialen Netzwerken sorgte, dass er bei der Frage nach den Toten lachte. Präsident Nicolás Maduro hatte von einer Wahl des Friedens gesprochen - laut Regierung war der Verlauf völlig ruhig.

Foto: REUTERS/SERGIO PEREZ

Noch während bzw. vor der Wahl haben die USA und sechs weitere Länder angekündigt, die Ergebnisse der Wahl zur Verfassunggebenden Versammlung in Venezuela nicht anzuerkennen. Neben den USA wollen Mexiko, Kolumbien, Panama, Argentinien, Costa Rica, und Peru das Wahlergebnis nicht anerkennen, wie die jeweiligen Regierungen am Sonntag oder bereits im Laufe der vergangenen Woche erklärten.

Nach Auffassung des US-Außenministeriums habe Präsident Maduro rund 234 Jahre nach der Geburt von Simon Bolivar, der für die Freiheit des Volkes von Venezuela gekämpft hatte, alle Stimmen und Hoffnungen der Menschen in Venezuela "beiseite gewischt". "Wir verurteilen den Einsatz von Gewalt durch das Maduro-Regime gegen Bürger, die ihr Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit ausüben", so das State Department.